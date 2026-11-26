В этом году совмещенные прямая линия и большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина состоятся 10 декабря, мероприятие начнется в 12 часов по московскому времени. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.





Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Как задать вопрос главе государства

Совмещенный формат на регулярной основе используется с 2023 года, тогда же программа получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Каждый может задать вопрос российскому лидеру через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС или ММС на номер 0-40-40 и по телефону 8 (800) 200-40-40 (звонок бесплатный). Для звонков из-за рубежа предусмотрены специальные номера: +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.

Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нем можно узнать на сайте программы). Кроме того, текстовые и видеовопросы могут быть отправлены через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Еще можно использовать чат-бот в мессенджере МАКС – max.ru/moskvaputinu.

Организаторы мероприятия начнут принимать вопросы в полночь 27 ноября. При этом прием будет продолжаться вплоть до завершения программы 10 декабря.

Первые прямые линии Путина

Начиная с 2001 года Владимир Путин, находясь на постах Президента России и Премьер-министра РФ, каждый год, за некоторыми исключениями, проводил большую пресс-конференцию и прямую линию. Первая большая пресс-конференция прошла 18 июля 2021 года, первая прямая линия – 24 декабря того же года.

Большие пресс-конференции проходили в 2001–2004, 2006–2008, 2012–2019 годах и в 2021 году. Самой короткой из встреч с журналистами оказалась первая, она продлилась 1 час 35 минут, самой продолжительной – беседа 2008 года, длительность которой составила 4 часа 40 минут. Последняя на данный момент отдельная пресс-конференция 2021 года длилась 3 часа 56 минут.

Прямые линии проводились в 2001–2003, 2005–2011, 2013–2019 годах и в 2021 году. Таким образом, в четырех передачах Владимир Путин участвовал как Председатель Правительства страны.

На этом фоне продолжительность прямых линий росла: первая из них продлилась 2 часа 20 минут, тогда как наиболее продолжительным общение с гражданами выдалось в 2013-м – 4 часа 47 минут. Последняя на данный момент отдельная прямая линия 2021 года продлилась 3 часа 44 минуты.

Минимальное количество вопросов – 400 тысяч – поступило в редакцию программы в 2021-м – первом году ее существования. На 2015 год пришелся максимум обращений – их оказалось 3,25 млн. В 2021 году было зарегистрировано 2,29 млн вопросов.

Заместитель главного редактора «Татар-информа» Артур Халилуллов Фото: kremlin.ru

«Итоги года с Владимиром Путиным»

В 2023 году мероприятие совмещенного формата продлилось 4 часа 4 минуты, вопросов поступило более 2 млн. В 2024-м длительность прямой линии увеличилась до 4 часов 27 минут, оставшись таковой и в 2025-м. А вот число вопросов выросло со свыше 2 млн в позапрошлом году до более чем 3 млн в прошлом.

На предыдущей прямой линии, состоявшейся 19 декабря 2025 года, прозвучали вопросы, связанные с Татарстаном. Один из них задал заместитель главного редактора «Татар-информа» Артур Халилуллов. Он поинтересовался, как глава государства оценивает роль Татарстана в сотрудничестве со странами исламского мира.

«Пример Татарстана является в высшей степени положительным в плане сотрудничества с исламским миром. Все смотрят на Татарстан как на пример региона, где мирно и дружелюбно сосуществуют представители разных религий и национальностей. Большую работу в этом направлении проделал Минтимер Шаймиев. Сейчас ее продолжает Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. То, что делают в Татарстане по образовательной, воспитательной и духовной линии, заслуживает похвалы. Не зря в Татарстане появилась Исламская академия. Мы намерены и дальше поддерживать всё, что делается в Татарстане», – сказал тогда Владимир Путин.

Особое предпочтение – четвергам

Совмещенное мероприятие с участием главы государства состоится в четверг. Этот день недели в совокупности выбирался для проведения пресс-конференций и прямых линий Владимира Путина 29 раз (включая нынешний).

Соответствующая традиция оформилась с 2007 года. С тех пор случились всего три исключения: большая пресс-конференция 2016 года (23 декабря, пятница), прямая линия 2021 года (30 июня, среда) и «Итоги года» в 2025-м (19 декабря, пятница).

Комментируя выбор пятницы для организации события, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил в прошлом году, что день недели перестал иметь значение при выборе даты. Прежде организаторы ориентировались на подготовку итоговых программ и выпусков газет перед выходными, но сейчас структура распространения информации изменилась, уточнил он.

В пресс-коференции примут участие в том числе и журналисты из стран, признанных в РФ недружественными. «Примут участие. Да, [пригласим] – так же, как и всегда это делаем», – заявил в этом году пресс-секретарь Президента России.