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Выгоднее всего в 2027 году брать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

По словам эксперта, для работников на окладе размер потерь при уходе в отпуск зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их меньше, тем менее выгодно отдыхать.

В июне и октябре будет по 21 рабочему дню – отпуск в эти месяцы тоже не приведет к большим потерям в зарплате. А вот в месяцах с 22 рабочими днями можно даже немного выиграть.

Это связано с тем, что зарплату сотрудникам на окладе начисляют полностью, независимо от количества рабочих дней. При этом стоимость одного рабочего дня рассчитывают исходя из оклада и числа рабочих дней в месяце: чем их меньше, тем дороже каждый день. Отпускные же зависят от среднего дневного заработка и не меняются в зависимости от месяца.

Поэтому в короткие месяцы отпускные могут оказаться ниже зарплаты, которую сотрудник получил бы за те же дни работы. В месяцах с большим количеством рабочих дней разница, напротив, будет в пользу отпуска, пояснил Южалин.