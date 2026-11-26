В Национальном музее Республики Татарстан открыли выставочный проект «Закулисье», приуроченный к 120-летию ТГАТ им. Камала и 150-летию союза театральных деятелей Российской Федерации.

«Эта выставка имеет большое значение, у нас проходят больше юбилейные события, большой юбилей татарского театра. Театр – это отражение жизни, но мы видим его только через актеров. Здесь большая роль отводится закулисью», – рассказал на открытии заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов.

Генеральный директор музея Айдар Файзрахманов разглядел в выставке «прекрасную профориентационную площадку» – на нее будут приглашать учащихся школ и других учебных заведений.

«Принято считать, что театр – это не музей, он должен быть живым. А театральный музей, оказывается, бывает, и это даже хорошо», – отшутился художественный руководитель театра Камала Ильгиз Зайниев на открытии выставки.

В экспозиции представлено свыше 250 экспонатов. Большая часть предоставлена театрами республики, однако есть и экспонаты из фондов Национального музея РТ. Самые старые из предметов датируются 1920-1930-ми годами.

«Для меня эта выставка связана в большей степени с татарским театром, хотя очень важно участие в ней всех театров республики», – отметил театральный критик и художественный руководитель Оренбургского татарского театра им. Файзи Нияз Игламов.

Одна из задач выставки – познакомить посетителей музея с театральной историей Татарстана, однако важным было показать и внутреннюю жизнь татарского театра.

«Каждый пришедший на выставку должен понять, как устроен театр. Помимо актеров и сцены важную роль играют еще и художники, реквизиторы и гримеры», – подчеркнула куратор выставки и научный сотрудник Национального музея РТ Адель Шипшова.

Закулисье показано в трех инсталляциях: гримерный цех, костюмерный и реквизиторский, помещенных в небольшие ниши выставочного зала. Среди предметов: швейные машинки, костюмы, туалетные столики для грима и другие атрибуты жизни за занавесом.

Помимо цеховых инсталляций в зале можно детально рассмотреть студенческие макеты спектаклей и эскизы, афиши и плакаты, награды и легендарные артефакты: голубая шаль дизайна Светланы Гарбузовой для одноименного спектакля в театре Камала; кукла, невошедшая в спектакль «Адәмнәр» театра «Экият»; личные вещи Марселя Салимжанова и Василия Качалова; рукописи первых спектаклей «Беренче театр» и «Зәңгәр шәл» и многое другое.

Выставка работает до 20 февраля 2027 года.