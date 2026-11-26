В декаду инвалидов, с 3 по 5 декабря, в Казани пройдет VI Международный фестиваль-конкурс интеграционного творчества «ЛУЧ – люди, умеющие чувствовать». Главное событие – гала-концерт 4 декабря во Дворце культуры железнодорожников, который объединит талантливых детей и взрослых с инвалидностью из разных регионов России, сообщают организаторы.

Согласно полученной информации, на конкурс поступило рекордное число заявок – 1 927 из 72 регионов России и трех стран. Возраст участников – от пяти до восьмидесяти с лишним лет. Фестиваль становится значимой творческой площадкой для людей с ограниченными возможностями здоровья: участники с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата получают возможность выступить на сцене, познакомиться, обменяться опытом и войти в большое творческое сообщество.

Организатор, заслуженный работник культуры Татарстана Вероника Зайцева, рассказала, что фестиваль делают ради улыбок участников и что ребята уезжают довольные и счастливые. По ее словам, после него остаются не только эмоции, но и мотивация двигаться дальше, пробовать новое и путешествовать, а еще – встретить старых друзей и найти новых.

Культорганизатор Тентюковского дома социального обслуживания Сыктывкара Валентина Горовая, участвующая с подопечными с 2022 года, отметила, что «ЛУЧ» стал важной частью их творческой жизни. Она подчеркнула: творчество помогает преодолеть страхи и поверить в собственные силы, а за годы участия сложилась большая творческая семья.

В программе – вокал, хореография, инструментальный и оригинальный жанры. Участники представят номера, в которых раскроют способности и расскажут личные истории. Накануне гала-концерта участники дружно сходят в казанский цирк.

Фестиваль традиционно проходит по инициативе творческой инклюзивной лаборатории «ЛУЧ». Особенные ребята не только сами участвуют в конкурсах и гастролируют, но и организуют их.

Мероприятие проводится при грантовой поддержке ПАО «Татнефть»