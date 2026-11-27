318 вражеских дронов перехвачены и уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым», – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о 45 вражеских БПЛА, сбитых над регионом в течение прошедшей ночи.