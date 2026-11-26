Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Духовное управление мусульман Татарстана объявило 2027 год Годом Минтимера Шаймиева. Такую инициативу единогласно поддержали участники пленума ДУМ РТ, который состоялся 26 ноября в казанской мечети «Марджани», сообщает пресс-служба духовного управления.

На заседании подвели итоги работы духовного управления и его учрежденных структур за 2026 год, а также обсудили планы на следующий год. Участники рассмотрели вопросы сохранения традиций Ханафитского мазхаба и Матуридской акыды, противодействия псевдорелигиозным идеям и повышения квалификации имамов.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин подчеркнул, что мечети и медресе республики должны вести деятельность в рамках традиционных для татарского народа религиозных школ. В подтверждение он привел исторические учебники татарских медресе и труды мусульманских богословов.

«Вопрос правильной акыды – вовсе не второстепенный в исламе, а, напротив, самый важный. Ислам зиждется на трех основах: имане (то есть акыде, вероубеждении), исламе (поклонении) и ихсане (ахляке, нравственности). А поклонения и нравственность не имеют никакого значения, если у человека неправильные вероубеждения», – подытожил Камиль хазрат.

Главный казый ДУМ РТ предложил посвятить мероприятия следующего года личности и деятельности Минтимера Шаймиева, отметив его вклад в развитие ислама в Татарстане.

Также на пленуме обсудили подготовку к месяцу Рамадан, поддержку участников СВО и развитие исламского банкинга. Участникам представили отчет благотворительного фонда «Закят»: за 2026 год он оказал помощь на сумму более 55 млн рублей.

Полковой имам ДУМ РТ батальона «Батыр» Мухаммад хазрат Хайрулаев поблагодарил муфтия и имамов за поддержку военнослужащих. Он также вручил благодарственные письма от командира воинской части. Отдельно полковой имам отметил помощь в обустройстве мобильных мечетей и выпуске религиозной литературы для бойцов.

В работе пленума приняли участие имамы-мухтасибы и казыи Татарстана, члены Президиума ДУМ РТ, Совета улемов и руководители мусульманских образовательных учреждений.