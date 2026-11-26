В Татарстане предложили наладить оперативный обмен документами между военно-врачебными комиссиями (ВВК) и бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), чтобы ветераны боевых действий не теряли положенные выплаты. Об этом на XIII заседании дискуссионной площадки с участием женщин-депутатов сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

По ее словам, проблема касается военнослужащих, которые были уволены со службы по состоянию здоровья и впоследствии признаны инвалидами. Из-за отсутствия на момент освидетельствования заключения ВВК им устанавливается причина инвалидности «общее заболевание» вместо «военная травма».

«И только по истечении определенного времени, а это может быть и месяц, а может и полгода, они потом переходят или в назначении имеется инвалидность вследствие военной травмы. И вот эти месяцы они теряют соответствующие льготы», – подчеркнула омбудсмен.

Сабурская отметила, что для решения этой проблемы необходимо выстроить взаимодействие между военно-медицинскими организациями и бюро МСЭ для оперативной передачи заключений без участия самого гражданина. Кроме того, требуется внести изменения в нормативную базу, предусмотрев возможность перерасчета социальных и пенсионных выплат с даты первичного установления инвалидности или увольнения со службы, если причина была изменена на военную травму.