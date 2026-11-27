С 28 ноября в Казани на пересечении улиц Гвардейской и Даурской отменят левый поворот. Ограничение введено по требованию Госавтоинспекции для повышения безопасности дорожного движения на этом перекрёстке, сообщает городской комитет по транспорту.

Запрет затронет водителей, которые движутся по Гвардейской со стороны Аметьевской магистрали и поворачивают на Даурскую в направлении улицы Аделя Кутуя.2 источника

Автомобилистам рекомендуют следить за дорожными знаками и учитывать изменения при построении маршрута.