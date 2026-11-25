В Казани собрались 400 татарских предпринимателей из России и зарубежных стран. На форуме «Деловые партнеры Татарстана» они рассказали о своих проектах, развитии бизнеса и сохранении национальных традиций. Какие новые инициативы представили участники и за что их поблагодарил Рустам Минниханов – в нашем материале.





На международный форум «Деловые партнеры Татарстана», который прошел уже в 19-й раз в Казани, прибыли 400 делегатов из 55 регионов России и 9 стран

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ВКТ готовится к юбилею Минтимера Шаймиева и своему 35-летию

В этом году на международный форум «Деловые партнеры Татарстана», который прошел уже в 19-й раз в Казани, прибыли 400 делегатов из 55 регионов России и 9 стран. Заключительное мероприятие прошло в конгресс-холле Центра уникального мастерства – новой деловой площадки республики.

Перед началом пленарного заседания Раис РТ Рустам Минниханов пообщался с предпринимателями, участницами международного конкурса «Татар кызы» и борцами – участниками всероссийских и международных соревнований.

Василь Шайхразиев рассказал, что все мероприятия Всемирного конгресса татар в 2026 году прошли под эгидой 140-летнего юбилея Габдуллы Тукая Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ходе пленарного заседания вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев рассказал, что все мероприятия Всемирного конгресса татар в 2026 году прошли под эгидой 140-летнего юбилея Габдуллы Тукая. По решению Владимира Путина 150-летие поэта в 2036 году будет отмечаться на федеральном уровне.

«Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2027 год в Татарстане Годом Минтимера Шаймиева. Всемирный конгресс татар также взял это решение в свою работу. Кроме того, в следующем году будет отмечаться 35-летие конгресса татар. Мы начали подготовку к этой значимой юбилейной дате», – отметил он.

Равиль Ногуманов рассказал о развитии национальной борьбы и ее выходе на международный уровень Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Национальные традиции, личные истории и новые проекты

На пленарном заседании выступили представители татарской деловой сферы из Нижнего Новгорода, Улан-Удэ, Уфы и Туркменистана.

Вице-президент Федерации корэш России Равиль Ногуманов рассказал о развитии национальной борьбы и ее выходе на международный уровень. Руководитель школы танца «Байкал-Идель» Татьяна Валиева поделилась историей о том, как продала квартиру, чтобы осуществить мечту – обучать детей народным танцам.

«Тех, кто продал свою квартиру, много, а вот тех, кто продал ее на такое дело (то есть ради поддержки национальной культуры, – прим. Т-и), – вот таких мало!» – отметил Минниханов преданность мечте руководителя «Байкал-Идель».

Кстати, в Бурятии в следующем году отметят 100-летие первого Сабантуя. Такой же юбилей отметят и в Мурманске. Целый век татары отмечают свой национальный праздник на огромной территории – от Мурманска до Бурятии, заметил Шайхразиев.

«По количеству сабантуев (участия в них, – прим. Т-и) я второй после Василя Гаязовича», – пошутил Рустам Минниханов.

Марат Меглибаев рассказал о прошедшем в этом году финале конкурса «Татар кызы» и представил платформу Commiras Group Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель компании «Асыллы» из Туркменистана Марат Меглибаев рассказал о прошедшем в этом году финале конкурса «Татар кызы» и представил платформу Commiras Group, призванную упростить деловое сотрудничество между Татарстаном и Туркменистаном.

Производители халяль-продукции предложили объединиться

Своеобразной интерлюдией в череде выступлений стало вручение трех сертификатов «Халяль» от Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ. Однако главным событием в этой сфере стала презентация Ассоциации предпринимателей халяль-индустрии.

«Ассоциация станет площадкой для обсуждения проблем бизнеса и поиска путей их решения», – рассказал корреспонденту руководитель комитета Аббяс Шляпошников.

Раил Фазулзянов: «В союзе со Всемирным конгрессом татар мы предлагаем создать Союз производителей халяль-индустрии» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ассоциацию, получившую название «Союз производителей халяль-индустрии», представил основатель компании «Эмиз» Раил Фазулзянов. Его выступление было кратким: рассказав о масштабах собственного производства, он сразу перешел к сути.

«В союзе со Всемирным конгрессом татар мы предлагаем создать Союз производителей халяль-индустрии. В первую очередь это социальный проект по поддержке предпринимателей. Одна из главных задач союза – помощь и содействие бизнесу для его скорого развития на пользу республике», – сказал Фазулзянов.

Рустам Минниханов высоко оценил работу предпринимателей и поблагодарил их за труд, направленный на сплочение татар всего мира Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов поблагодарил татарских предпринимателей за сохранение национальных традиций

Рустам Минниханов высоко оценил работу предпринимателей и поблагодарил их за труд, направленный на сплочение татар всего мира.

«Вы – пример для нас. После каждой такой встречи мы берем в работу ваши лучшие практики. Где бы вы ни жили, всегда стараемся поддерживать связь с вами. В условиях глобализации мы опираемся на вас и вместе сохраняем нашу национальную идентичность, религию, историю и исконные традиции. Мы гордимся вами», – отметил Раис РТ.

Рустам Минниханов назвал Сабантуй праздником, помогающим объединять татар всего мира. «Это наш самый любимый национальный праздник. Мы оказываем поддержку в организации и всегда стараемся посещать их», – сказал он.

Руководитель республики вручил ряд государственных наград за особый вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры и активную общественную деятельность. В частности, ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» получили писательница Шамсия Зигангирова и председатель Казахстанского конгресса татар и башкир Тауфик Каримов.

Руководитель республики вручил ряд государственных наград за особый вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры и активную общественную деятельность Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Промышленный парк, коневодство и Ханская мечеть в Тюлячах

Форум проходил несколько дней. Одним из ключевых событий программы стала поездка участников в Тюлячи, где участники познакомились с опытом местных предпринимателей.

«Была уникальная поездка в Тюлячи, где работает промышленный парк. Наша главная задача – привлечение инвестиций и импортозамещение», – рассказал журналистам глава Национального конгресса татар Рустэм Ямалеев.

Одним из самых ярких впечатлений для Ямалеева стала необычная лошадь с отметиной в виде полумесяца на голове. Отдельное внимание участники уделили коневодству. Об этой отрасли сельского хозяйства рассказал представитель тюлячинского хозяйства Фирзар Гиниятуллин.

Еще одним событием поездки стала закладка первого камня Исламского национального центра «Ханская мечеть». Его планируют построить в стиле Соборной мечети Великого Болгара с облицовкой из натурального песчаника. После открытия здесь будут проводить религиозные мероприятия, готовить татарских хафизов и изучать рукописи богословов.

«Запомнилась организация форума. Люди вкладывали душу, отработали четко, как часовой механизм, – конгресс показал себя на высоком уровне», – поблагодарил Ямалеев ВКТ за проведение форума.