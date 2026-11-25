В Казани сегодня состоялась отчетно-выборная конференция Регионального отделения Общероссийского Народного фронта в Республике Татарстан. В конференции приняли участие делегаты местных отделений, действующие члены регионального штаба и сопредседатели, а также представители Администрации Раиса РТ, Общественной палаты РТ, Совета муниципальных образований РТ, Уполномоченный по правам человека в РТ и другие.

«Сегодня у нас проходит региональная конференция Народного фронта. По нашему уставу раз в пять лет происходят перевыборы в республиканский штаб, также сегодня планируем утвердить сопредседателей. У нас было два сопредседателя, однако на сегодняшний день принято решение увеличить количество сопредседателей до трех», – рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Айгуль Сабирова.

Увеличение количества сопредседателей поможет делегировать полномочия. Так, один из сопредседателей уполномочен на совершение всех юридических действий, а двое других могут быть заняты другими видами деятельности.

«Все это делается, чтобы мы могли быть в более плотном контакте с народом республики», – рассказала Айгуль Сабирова.

Сопредседателями сегодня были выбраны: Гульзада Руденко и Ринат Фазылов. Новым сопредседателем стал заместитель гендиректора «Нижнекамскнефтехима» Руслан Гатин.

«Мы надеемся, что с приходом Руслана Гатина у нас усилится экономический блок, а также блок безопасности», – рассказала Айгуль Сабирова.

За этот год Народный фронт Татарстана отправил в зону СВО более 150 тонн гуманитарных грузов. В дальнейшем организация планирует увеличить охваты.

«За 2026 год Народный фронт Татарстана отправил в зону СВО более 150 тонн грузов – стройматериалы, оборудование, техника. Каждая позиция формируется адресно, по запросам воинских частей. В партнерстве с ПАО "КАМАЗ" и компанией "Напитки Вместе" мы реализовали проекты на сумму свыше 139 млн рублей. Это результат объединения усилий бизнеса, власти и неравнодушных граждан», – рассказала Гульзада Руденко.