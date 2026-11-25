Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«По-настоящему зрительский фильм, который не просто пересказывает биографию из «Татарики» Жамиль Салимгареев Корреспондент «Татар-информа»

Студия «Ватан 21 век» провела закрытый показ первых двух эпизодов своего мини-сериала «Илһам». После показа проект был единодушно признан достижением татарского кинематографа, и планка на этом суровом поприще оказалась задрана так высоко, что Марат Ахметов, глава комиссии при Раисе РТ по языкам, выразил надежду: «У татарского киноискусства есть будущее».

Марат Ахметов Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Конечно, в Татарстане снимают фильмы и выделяют на них средства – «нәрсә кирәк, барысы да бездә», как говорится. Вот только почти каждый новый кинопроект обычно оставляет горьковатый привкус, который принято списывать на тонкие региональные бюджеты (хотя известны проекты, которые и солидные бюджеты не спасли). Но в случае «Илһам» надежда, о которой сказал Марат Готович, вовсе не иллюзорная. Прежде всего потому, что при тех же скромных (относительно федеральных проектов) вложениях команде удалось не просто показать красивую картинку, а создать живые характеры.

С самого старта съемок (и даже до них) к проекту было приковано все внимание. Многочисленные репортажи, статьи и интервью – о том, что будет в сериале, многим было известно еще полгода назад. Основные события происходят в «золотой век» певца, 1970-е, а детские воспоминания скорее оттеняют главную линию, создавая объем повествования. Появляется параллель между репрессированным отцом и самим исполнителем, у которого есть свой «личный куратор» в КГБ. Внимание уделяется, с позволения сказать, теплым отношениям Шакирова с Альфией Авзаловой, а также его знакомству с финской татаркой Рахилей – знакомству крупным планом. Событий здесь много, и все они связны, за что стоит благодарить сценариста сериала Рустема Галиуллина.

Рафик Галеев Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Говоря о планах, действительно приятно смотреть за тем, как разворачивается история Шакирова на большом экране. Аллах действительно помог, когда к проекту присоединился оператор Рафик Галеев. Душное пространство салона «буханки», в которой гастролирует филармонический ансамбль, разрежает заснеженный пейзаж лесного массива, снятый с высоты птичьего полета; музыкальные сцены, где Ильгам исполняет свои хиты на фоне природы, передают простор и одиночество души певца; урбанистические декорации, в которых разворачиваются некоторые действия, не статичны, а наполнены атмосферой и деталями; а отдельные многофигурные кадры выглядят, как готовые картины, – картинка в «Илһам» живет.

Отдельные моменты заставляют зрителя улыбнуться, как, например, сцена на уфимском рынке, где Альфия Авзаловна (Алина Мударисова) удостаивается комплимента от случайной прохожей, которую сыграла дочь певицы Зульфия Авзалова, или сцена, в которой юный Ильгам отпугивает волка песней «Кара урман» (а волк, как выяснилось, в сцене был настоящий – из казанского зоопарка). Ну и как не улыбнуться, когда в кадре появляется Фанис Зиганшин в шикарном парике! Это по-настоящему зрительский фильм, который не просто пересказывает биографию из «Татарики», а пытается зацепить и удержать у экрана живого человека.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Оговорки, при всем качестве сериала, конечно, есть, хотя не хочется списывать их на тот самый «горький привкус», так как, вероятно, они попросту субъективны. В первую очередь не оставляло ощущение, что «Шакиров был не такой». И дело не во внешности – наружное сходство Марселя Мусавирова с молодым Ильгамом отмечали неоднократно. Однако мини-сериал старается канонизировать и без того легендарную личность. Гендиректор ТНВ Ильшат Аминов оговорился, что команда старалась показать певца таким, каким прежде всего «они его представляют». Да, человечность Шакирова показана через любовные линии, к тому же, когда речь заходит про «народ», певец готов спорить с кем угодно, даже с первым секретарем обкома, хотя тут же принимает трехкомнатную квартиру в центре Казани или не без сомнений, но садится в «Волгу», когда его отрывают от районных гастролей, – пространство для объема есть. Но при этом Мусавиров изображает чуть ли не святого для народа ТАССР. Икона все-таки получилась.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Но важно подчеркнуть, что дело не в актерской игре – игра актерского ансамбля в фильме, напротив, старается избегать худших традиций регионального кинематографа и не страдает излишней театральностью. Дело ли только в диалогах, которые писал Ильдар Киямов, или в точности задач, поставленных режиссером Олегом Кондрашовым, но за этими масками все реже проглядывают лица актеров – робко проявляются живые персонажи.

После каждого эпизода остается грамотный клиффхэнгер. На протяжении двух серий история постепенно разгоняется, однако впереди всего лишь один финальный эпизод, когда по ощущениям на данный момент закончилась только экспозиция. К делу не успел даже приступить товарищ подполковник, а на носу уже «конец фильма» – и это вторая субъективная оговорка.

Но каким получился трехсерийный магнум-опус кинокомпании «Ватан 21 век», мы узнаем только в следующем году, когда выйдет сначала полный метр в кинотеатрах Татарстана, а затем полный сериал на экранах телезрителей. Как говорится, «Stay tuned!» или «Элемтәдә!».

Жамиль Салимгареев – корреспондент.