Президент России Владимир Путин заявил, что использование искусственного интеллекта в образовании может привести к тому, что молодые люди перестанут самостоятельно думать и учиться, предпочитая получать готовые ответы от нейросетей.

Об этом глава государства сказал во время общения с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта. Отвечая на слова индийского школьника Рауля о том, что важно учить людей думать, а не запоминать, Путин обратил внимание на возможные негативные последствия использования ИИ.

«Есть такая угроза, что человек, особенно молодой человек, и запоминать-то не захочет», – приводит ТАСС слова Президента.

По его словам, учащиеся могут использовать искусственный интеллект исключительно для выполнения заданий, не пытаясь самостоятельно разобраться в материале и воспроизвести полученный от машины результат.

«Здесь разве нет угрозы в образовательном процессе при использовании искусственного интеллекта?» – задался вопросом Путин.

При этом Президент положительно оценил интерес и успехи самого школьника: «В конечном итоге твоя работа помогает реализовать призыв премьер-министра [Индии Нарендры] Моди «Дело для людей», потому что помогает молодым людям выйти на поиск своего решения и реализовать это решение».