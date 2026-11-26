Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В Татарстане подвели итоги конкурса «Лучший лагерь Республики Татарстан – 2026». Победителей определили в четырех номинациях, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Церемония награждения прошла в Альметьевском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Юность» в рамках республиканского семинара организаторов детского и молодежного отдыха.

В номинации «Лучший стационарный лагерь Республики Татарстан» первое место разделили детские оздоровительные лагеря «Мирас-Наследие» и «Добрый», входящие в Республиканский центр «Лето». Второе место занял лагерь «Восток» Городского молодежного центра «Ял», третье – загородный оздоровительный лагерь «Полянка» Мензелинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.

Лучшим палаточным лагерем республики признан «Шторм» ООО «Зеленые каникулы». Специальный приз Общественной палаты Татарстана и благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» получил палаточный лагерь «Патриот» Азнакаевского района. Награда предусматривает сертификат на 100 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Победителем в номинации «Лучшая программа лагеря» стал детский оздоровительный лагерь «Мечта» Республиканского центра «Лето». Лучшей педагогической командой признали коллектив детского оздоровительного лагеря «Молодежный» Городского молодежного центра «Ял».

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что при оценке лагерей основное внимание уделяется содержанию программ, развитию навыков у детей и возможностям для общения и самореализации. По его словам, конкурс помогает выявлять и распространять успешные практики организации детского отдыха. Эта работа соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

«Рассчитываем, что опыт победителей станет ориентиром для других организаций отрасли», – подчеркнул министр.

Директор Республиканского центра «Лето» Нина Шимина отметила, что качество детского отдыха зависит от профессионализма педагогов и организаторов, которые создают условия для развития способностей детей, получения новых знаний и общения.

«Важно не просто обеспечить детям безопасный и комфортный отдых, но и создать атмосферу, в которой каждый ребенок сможет раскрыть свои способности, найти друзей, получить новые знания и яркие впечатления», – сказала она.