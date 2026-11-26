Группа из восьми браконьеров, выловивших десятки тысяч раков в Татарстане, пойдет под суд. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

По данным следствия, в период с 10 по 13 сентября 2025 года браконьеры на самоходных плавсредствах незаконно выловили речных раков в особо охраняемых природных зонах в акватории рек Ик и Мензеля на территории Нижнекамского водохранилища, причинив государству ущерб на 5 млн рублей. Всего им удалось добыть свыше 49 тысяч раков.

Злоумышленники хранили добычу в селе Калмаш Тукаевского района, а сбывать раков намеревались в Саратове. 14 сентября правоохранители пресекли деятельность преступников. Раков вернули в естественную среду обитания.

В сообщении прокуратуры указано, что один из соучастников дал взятку должностному лицу за совершение незаконных действий. Дело, заведенное на получателя незаконного вознаграждения, расследуется. В СУ СКР по РТ уточнили, что взятки получал замначальника ОМВД России по Елабужскому району за общее покровительство и предоставление сведений из специализированной базы данных МВД. Общая сумма взяток за несколько лет составила 140 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении браконьеров передано в Мензелинский районный суд. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 50 млн руб.