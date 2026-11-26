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В республике в пятницу и субботу прогнозируются снегопады, местами метель и сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В пятницу, 27 ноября, в Татарстане ожидается снег, местами метель. Видимость может ухудшиться до 1–2 км. Порывы ветра достигнут 15–17 м/с. Ночью температура воздуха составит -3…-8 градусов, днем – -1…-5 градусов. На дорогах местами образуется гололедица.

В субботу, 28 ноября, прогнозируется небольшой снег, ночью в отдельных районах возможна метель. Температура воздуха в ночные часы опустится до -4…-9 градусов, днем составит -2…-7 градусов.

В воскресенье, 29 ноября, осадки прекратятся в связи с уходом циклона на восток. Ночью столбики термометров опустятся до -7…-12 градусов, днем температура воздуха составит -4…-9 градусов.

В начале следующей недели местами возможен небольшой снег. Ночью ожидается -7…-12 градусов, днем – -3…-8 градусов.

В Гидрометцентре РТ также предупредили об интенсивном росте атмосферного давления в ближайшие сутки и выходные. На дорогах республики сохранится гололедица.