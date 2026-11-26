В начале следующей недели, 30 ноября, в пресс-центре «Татар-информа» состоится пресс-конференция на тему «Поддержка исследований в области материнства и детства: роль благотворительных фондов и бизнеса».

Ученые, представители общественно полезного фонда «Алиса» и российского производителя детской одежды Peppy Woolton ответят на вопросы о значении фундаментальных медицинских исследований для здоровья будущих поколений и возможности их поддержки со стороны бизнеса.

Одной из тем станут исследования нарушений внутриутробного развития ребенка, включая задержки развития плода. Участники пресс-конференции расскажут о научных задачах, связанных с ранним выявлением возможных нарушений развития, а также о том, почему проведение долгосрочных медицинских исследований требует объединения усилий государства, научного сообщества, благотворительных организаций и частного бизнеса.

Спикеры рассчитывают осветить следующие моменты: значимость развития и поддержки научных исследований нарушений внутриутробного развития ребенка; задачи, стоящие перед фондом «Алиса» и его научной командой; причины, по которым долгосрочные медицинские исследования нуждаются в поддержке не только государства; возможности бизнеса по поддержке фундаментальной науки и уже существующие примеры такого сотрудничества.

В качестве практического примера взаимодействия бизнеса и некоммерческого сектора планируется представить совместный благотворительный проект фонда «Алиса» и компании Peppy Woolton «До первого шага». В рамках инициативы производитель детской одежды выпустил специальную партию из 50 тыс. пар детских колготок и носков. С продажи каждой пары 5 рублей будут направляться в фонд «Алиса» на поддержку научных исследований.

Проект призван не только привлечь средства на развитие науки, но и показать, как компании, не связанные напрямую с медицинской отраслью, могут участвовать в решении социально значимых задач.

На пресс-конференции выступят:

– предприниматель, учредитель фонда «Алиса» Кристина Власова (расскажет о миссии фонда, задачах его научной команды и значении частной благотворительной поддержки для развития долгосрочных медицинских исследований);

– доктор медицинских наук, профессор, председатель попечительского совета фонда «Алиса», представитель НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Наталья Кан (представит сообщение о современных научных исследованиях нарушений внутриутробного развития ребенка и перспективах ранней диагностики);

– управляющий партнер Peppy Woolton Эльвира Гайнуллина (поделится своей точкой зрения на корпоративную социальную ответственность и на то, почему для немедицинского бизнеса важно инвестировать в развитие науки).