Дальнейший рост российской промышленности будет определяться не столько успехом отдельных проектов, сколько способностью экономики находить синергию между отраслями – когда спрос одного сектора становится заказом для другого, а технология одного производства открывает возможности для соседнего. Такой прогноз в преддверии инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» представил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка Дмитрий Средин.

Наибольший потенциал для крупного бизнеса, по его словам, у технологий, которые меняют производственные процессы: позволяют выпускать больше продукции на прежних ресурсах, создавать новые продукты и снимать ограничения в энергетике, логистике и промышленности. Сочетание искусственного интеллекта, робототехники, новых материалов, биотехнологий и цифрового производства может стать основой для роста производительности и долгосрочного развития экономики.

«Банк видит потребности разных отраслей и может собрать отдельные проекты в новые производственные цепочки. Каждая крупная инвестиционная программа создает спрос за своими границами. Новая генерация требует оборудования и электротехники, развитие торговли и логистики – складов, автоматизации и транспорта, модернизация промышленности – цифровых решений, материалов и специализированного машиностроения. Задача – объединить этот спрос в понятный и масштабный заказ», – отметил Дмитрий Средин.

Один из примеров такой кооперации – энергетика: спрос промышленных предприятий на собственную генерацию, резервные мощности и модернизацию энергоостровов объединяется в заказ на газопоршневые установки, формируя для производителей оборудования долгосрочный портфель заказов. Так, банк консолидировал спрос нескольких предприятий в единый заказ на такие установки.

Похожая логика работает и в химической промышленности: в России складывается цепочка производства фосфорсодержащих компонентов для защиты растений – от фосфатного сырья до действующего вещества гербицида. В ней участвуют компании из производства минеральных удобрений, органической химии и цветной металлургии.

Эксперты отмечают потенциал консолидации спроса и в других направлениях – робототехнике и цифровизации производства, а также в использовании побочных продуктов одного производства как сырья для другого. Например, сера из металлургии может применяться для выпуска сульфата аммония, фосфогипс производства удобрений – в дорожном строительстве, а лигносульфонаты целлюлозного производства – при выпуске удобрений и комбикормов. Такой подход позволяет превращать побочные потоки в товар и снижать зависимость от импорта.

«Для запуска таких проектов нужно видеть экономику не фрагментарно, а как систему связанных рынков. Банк может заметить, где запросы одного клиента совпадают с возможностями другого, собрать участников, структурировать сделку, профинансировать звенья цепочки и разделить с ними риск реализации», – подчеркнул Дмитрий Средин.

Для формирования таких проектов банк анализирует инвестиционные программы клиентов и собирает за одним столом производителей, заказчиков, поставщиков технологий, инвесторов и представителей государства. Отдельное направление – международная промышленная кооперация: компенсационные сделки позволяют привлекать технологии и капитал партнеров из дружественных стран в обмен на будущую продукцию создаваемых предприятий. Такой формат может применяться в производстве сверхкрупногабаритных шин, критически важной химической продукции, катализаторов и фармсубстанций.

«Капитал должен работать на задачи страны и при этом помогать компаниям расти, расширять продуктовую линейку и запускать новые производства. Когда мы связываем разные отрасли в одну цепочку, выигрывают все. Государство получает технологическую независимость и устойчивые поставки, компании – новые рынки, загрузку мощностей и доступ к финансированию, а банк – качественные долгосрочные активы и возможность внести реальный вклад в развитие экономики», – заключил Дмитрий Средин.