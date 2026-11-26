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Президент России Владимир Путин предложил разработать систему государственно-частного партнерства для ускоренного строительства центров обработки данных (ЦОДов). Об этом он заявил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает ТАСС.

Кроме того, в ходе конференции глава государства отметил, что Россия не должна оказаться в ситуации, когда внешнее воздействие может привести к остановке работы важных систем. Он также обратил внимание на то, что искусственный интеллект вышел на качественно новый уровень самостоятельности, и призвал учитывать это при дальнейшем развитии технологий.

Путин предложил обновить Национальную стратегию развития искусственного интеллекта, рассчитанную до 2036 года, и утвердить национальный план действий в этой сфере.

По словам Президента, для сохранения лидирующих позиций России необходимо не только создавать передовые решения в области ИИ, но и обеспечивать эффективное взаимодействие людей с автономными системами. Для этого предстоит адаптировать управленческие и производственные процессы, экономику и социальную сферу.

Глава государства также заявил о намерении добиваться более массового внедрения искусственного интеллекта, чтобы технологии охватывали все сферы экономики и жизни людей.