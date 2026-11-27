Россияне могут дистанционно зарегистрировать бизнес, оформить продажу или дарение недвижимости, а также получить ряд других услуг с помощью биометрии. Об этом РИА Новости рассказала директор направления Центра биометрических технологий (ЦБТ) Марина Солодова.

В частности, россияне, проживающие за рубежом, могут подтвердить право на получение российской пенсии с помощью биометрических данных. Ранее для этого требовалось лично обращаться в консульство либо направлять в Социальный фонд России нотариально заверенные документы с апостилем и переводом.

«Теперь заявление можно подать на “Госуслугах”, а личность подтвердить перед камерой смартфона или компьютера», – пояснила Солодова. При этом прежние способы подтверждения личности сохраняются.

Кроме того, биометрия позволяет дистанционно оформить eSIM у оператора связи и получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре.

С 2026 года технологию также внедряют в транспортной отрасли. По словам эксперта, подтвердить личность с помощью биометрии можно на внутренних рейсах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» в аэропортах Пулково и Шереметьево.