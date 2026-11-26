Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане утвердили порядок бесплатного посещения государственных учреждений культуры для участников специальной военной операции и членов их семей. Соответствующее постановление Кабинета министров республики опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Льгота позволит бесплатно посещать государственные музеи и музеи-заповедники, постоянные экспозиции и временные выставки. Также она распространяется на спектакли, концерты, цирковые программы и просветительские мероприятия. Для таких событий учреждения должны выделять не менее 3% мест в зрительном зале.

Чтобы воспользоваться льготой, участникам СВО и членам их семей нужно предъявить документы, подтверждающие право на бесплатное посещение. Вместо них участники спецоперации могут использовать специальный QR-код с портала «Госуслуги».

Для детей младше 14 лет потребуется свидетельство о рождении, для остальных членов семьи – паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Бесплатное посещение не распространяется на услуги экскурсоводов и гастрольные выставки. Если мероприятие и так проводится бесплатно, подтверждать право на льготу не нужно.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство культуры Татарстана.