Сегодня в Общественной приемной Уполномоченного при Раиса Республики Татарстан по защите прав предпринимателей прошла встреча Ильнура Ибрагимова с представителями ТРОО «Деловые женщины Татарстана» во главе с президентом делового объединения Лианой Багавеевой, сообщает аппарат республиканского бизнес-омбудсмена.

Согласно полученной информации, за круглым столом собрались предпринимательницы из разных сфер: красота и здоровье, химчистки и прачечные, организация праздников, центр раннего плавания, а также общественный представитель бизнес-омбудсмена РТ в Сармановском районе.

Они рассказали, с какими вопросами чаще всего сталкиваются женщины-предприниматели, и как институт Уполномоченного может им помочь: консультации, медиация, защита в спорах с органами власти, выездные приемы в районах.

Ильнур Ибрагимов поздравил участниц встречи с отмечаемым в это воскресенье Днем матери и отметил, что женское предпринимательство – это особый взгляд на бизнес: часто более внимательный к людям, к качеству, к деталям.

«Для нас важно услышать, с какими вопросами участницы объединения сталкиваются каждый день, и предложить инструменты, которые реально помогают. Уверен, что сотрудничество будет полезным для обеих сторон», – подчеркнул врио Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей.