Пять человек погибли и еще 13 пострадали в страшном ДТП под Красноярском. Авария произошла сегодня, 27 ноября на 1080-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Иланско-Нижнеингашском округе. Пассажирский автобус, ехавший по маршруту Канск – Иланск, выехал на встречку, столкнувшись по касательной с грузовиком Volvo, после чего врезался в фуру Dongfeng. Еще один большегруз смог избежать столкновения, но при этом съехал в кювет.

В результате происшествия погибли три женщины, мужчина и подросток. Возбуждены уголовные дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть людей, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает ТАСС.