Три мифа о госслужбе, или Как попасть на работу в администрацию Раиса Татарстана
Какие советы дали студентам высокопоставленные чиновники и как Беляев приглашал молодых специалистов на работу в Нижнекамск
Почему госслужба – это не скучная рутина, как можно устроиться на работу в госорганы и почему новые технологии сегодня выходят на первый план, обсудили на пленарной сессии форума «Наш Татарстан» в Казани.
Не бойтесь спросить у наставника
Пленарная сессия форума «Наш Татарстан» была посвящена вопросам трудоустройства молодежи, особенный акцент сделали на госслужбе. Слушателями стали студенты разных вузов Казани.
«То, куда вы пришли учиться, и то, о чем мы сегодня с вами говорим, является неотъемлемой частью нашего будущего, будущего нашей республики и страны. Потому что государственная и муниципальная служба – это служение человеку и государству. Но на самом деле служение заключается не только в государственной и муниципальной службе. Где бы ты ни работал, чем бы ты ни занимался, ты все равно служишь тому делу, которое ты любишь, и делаешь всё в конечном итоге для людей. Именно на них направлены все твои усилия, где бы ты ни работал», – обратился к студентам в зале министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.
Он призвал молодых людей не бояться спрашивать советов у наставников и коллег.
«Не бойтесь спрашивать даже у коллег и соседей по рабочему месту: «Вот возникла ситуация, не знаю, что делать, как ты видишь решение?» Это не проявление слабости, это нахождение правильного пути решения», – подчеркнул он.
Почему госслужба – это не скучно?
Госслужба – это важная часть современного общества, однако она поросла несколькими не самыми комплиментарными мифами.
«Первый из них – что госслужба связана с большой скучной работой с бумагами. Сегодня это не так. Уже введен электронный документооборот. Практически у каждого сотрудника на телефоне есть приложение, через которое он может работать. Кроме того, активно вводится искусственный интеллект, который также упрощает многие моменты», – рассказал руководитель Департамента госслужбы и кадров при Раисе РТ Александр Белов.
Второй миф – то, что на госслужбу можно попасть только по знакомству.
«Сегодня это абсолютно не так. У нас есть открытые вакансии: любой человек может заявить себя через федеральный портал, соответствующие другие ресурсы и спокойно попасть на работу в любое министерство и даже Администрацию Раиса Республики Татарстан», – заявил Белов.
Третий миф: госслужба – скучное и неинтересное занятие.
«О какой скуке идет речь, если мы говорим о строительстве первого города в Российской Федерации – цифрового города Иннополис, когда в нашей республике реализуются такие большие серьезные масштабные проекты?» – развел руками Александр Белов.
Один из главных путей на госслужбу – «Кадровый резерв»
Один из главных инструментов для поиска сотрудников на госслужбу сегодня в Татарстане – проект «Кадровый резерв», через который прошли многие руководители республики.
«Уже 13 лет мы формируем кадровый резерв Раиса Татарстана. В него попадают каждый год 20 человек – это молодые люди, заряженные на результат. Это не обязательно государственные, муниципальные служащие; там представлены люди разных профессий. Они проходят подготовку, специальное обучение, у каждого есть высокопоставленный наставник», – продолжил Александр Белов.
При этом раньше одним из требований проекта было наличие у претендента управленческой деятельности. Сейчас же систему сделали доступнее: теперь достаточно опыта проектной работы.
«В госслужбу нельзя идти без любви к людям»
Одним из выпускников «Кадрового резерва РТ» был мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Он начинал так же с молодежной организации: возглавлял городской студенческий совет в Набережных Челнах.
«Госслужба – это огромная ответственность перед людьми. Если вы готовы ее брать, тогда вам нужно этим заниматься. И вообще в муниципальную и государственную службу без любви к людям и желания изменить что-то к лучшему идти точно нельзя», – отметил Беляев.
Государственная служба дает реальную возможность повлиять на улучшение качества жизни людей. Пользуясь случаем, он пригласил тех, кто видит свое будущее в госорганах, на работу в Нижнекамск.
«Когда вы проходите обучение, я вам рекомендую проходить достойную практику. Начиная прям с первого курса надо приходить, получать опыт с наставниками. И я искренне хочу пригласить, пользуясь случаем, на практику в Нижнекамск. Я лично прослежу, чтобы вы получили хорошие знания», – обратился к студентам мэр города.
Осваивайте искусственный интеллект
Важной частью современного мира уже стал искусственный интеллект. Госслужба в этом смысле не исключение.
«Сегодня работать без искусственного интеллекта точно нельзя. Это уже несовременно, это уже не в тренде, это уже неэффективно, потому что ИИ сейчас везде, во всех сферах жизнедеятельности», – подчеркнул Беляев.
Татарстан идет в ногу со временем. Для госслужащих создан специальный ИИ-агент «Госпромпт», который уже активно применяется в работе.
«Система в Татарстане работает, обучение проходит постоянно. В том числе те, кто прошел обучение, – начальники отделов министерств – дальше уже свои знания передают своим коллегам в наших государственных органах», – добавил Александр Белов.
Поэтому владение этими технологиями станет большим преимуществом при работе на госслужбе.
Личный бренд – важный инструмент для обратной связи от населения
Большим преимуществом для любого госслужащего может стать личный бренд, развитый через соцсети.
«Развивать соцсети очень важно. Именно личный пример многих мотивирует к каким-то полезным, интересным действиям и решениям», – сказал министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.
Личный бренд будет полезным и уже на высоком посту.
«Работу мэра сегодня невозможно представить без соцсетей. Во-первых, это информирование, оперативность, получение обратной связи. Даже сейчас в телефоне я нахожусь на связи с нашими жителями. Ну и, конечно, при сегодняшней обстановке – это и эффективная работа, связанная с чрезвычайными ситуациями и другими вопросами. Поэтому в работе государственной муниципальной службы соцсети – это не какая-то прихоть или желание, это необходимость и наша обязанность», – добавил Радмир Беляев.
Соцсети стали одним из главных каналов связи и общения с жителями, особенно с молодежью.
«Мы должны понимать, где самый близкий канал связи с аудиторией. Сегодня это соцсети. Многие министры и руководители республики ведут свои каналы в различных соцсетях, где понятным языком доносят необходимую информацию», – подчеркнул руководитель Департамента госслужбы и кадров при Раисе РТ Александр Белов.