Почему госслужба – это не скучная рутина, как можно устроиться на работу в госорганы и почему новые технологии сегодня выходят на первый план, обсудили на пленарной сессии форума «Наш Татарстан» в Казани.





Радмир Беляев: «Сегодня работать без искусственного интеллекта точно нельзя. Это уже несовременно, это уже не в тренде, это уже неэффективно, потому что ИИ сейчас везде, во всех сферах жизнедеятельности»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не бойтесь спросить у наставника

Пленарная сессия форума «Наш Татарстан» была посвящена вопросам трудоустройства молодежи, особенный акцент сделали на госслужбе. Слушателями стали студенты разных вузов Казани.

«То, куда вы пришли учиться, и то, о чем мы сегодня с вами говорим, является неотъемлемой частью нашего будущего, будущего нашей республики и страны. Потому что государственная и муниципальная служба – это служение человеку и государству. Но на самом деле служение заключается не только в государственной и муниципальной службе. Где бы ты ни работал, чем бы ты ни занимался, ты все равно служишь тому делу, которое ты любишь, и делаешь всё в конечном итоге для людей. Именно на них направлены все твои усилия, где бы ты ни работал», – обратился к студентам в зале министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он призвал молодых людей не бояться спрашивать советов у наставников и коллег.

«Не бойтесь спрашивать даже у коллег и соседей по рабочему месту: «Вот возникла ситуация, не знаю, что делать, как ты видишь решение?» Это не проявление слабости, это нахождение правильного пути решения», – подчеркнул он.

Руководитель Департамента госслужбы и кадров при Раисе РТ Александр Белов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему госслужба – это не скучно?

Госслужба – это важная часть современного общества, однако она поросла несколькими не самыми комплиментарными мифами.

«Первый из них – что госслужба связана с большой скучной работой с бумагами. Сегодня это не так. Уже введен электронный документооборот. Практически у каждого сотрудника на телефоне есть приложение, через которое он может работать. Кроме того, активно вводится искусственный интеллект, который также упрощает многие моменты», – рассказал руководитель Департамента госслужбы и кадров при Раисе РТ Александр Белов.

Второй миф – то, что на госслужбу можно попасть только по знакомству.

«Сегодня это абсолютно не так. У нас есть открытые вакансии: любой человек может заявить себя через федеральный портал, соответствующие другие ресурсы и спокойно попасть на работу в любое министерство и даже Администрацию Раиса Республики Татарстан», – заявил Белов.

Третий миф: госслужба – скучное и неинтересное занятие.

«О какой скуке идет речь, если мы говорим о строительстве первого города в Российской Федерации – цифрового города Иннополис, когда в нашей республике реализуются такие большие серьезные масштабные проекты?» – развел руками Александр Белов.

Один из главных путей на госслужбу – «Кадровый резерв»

Один из главных инструментов для поиска сотрудников на госслужбу сегодня в Татарстане – проект «Кадровый резерв», через который прошли многие руководители республики.

«Уже 13 лет мы формируем кадровый резерв Раиса Татарстана. В него попадают каждый год 20 человек – это молодые люди, заряженные на результат. Это не обязательно государственные, муниципальные служащие; там представлены люди разных профессий. Они проходят подготовку, специальное обучение, у каждого есть высокопоставленный наставник», – продолжил Александр Белов.

При этом раньше одним из требований проекта было наличие у претендента управленческой деятельности. Сейчас же систему сделали доступнее: теперь достаточно опыта проектной работы.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В госслужбу нельзя идти без любви к людям»

Одним из выпускников «Кадрового резерва РТ» был мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Он начинал так же с молодежной организации: возглавлял городской студенческий совет в Набережных Челнах.

«Госслужба – это огромная ответственность перед людьми. Если вы готовы ее брать, тогда вам нужно этим заниматься. И вообще в муниципальную и государственную службу без любви к людям и желания изменить что-то к лучшему идти точно нельзя», – отметил Беляев.

Государственная служба дает реальную возможность повлиять на улучшение качества жизни людей. Пользуясь случаем, он пригласил тех, кто видит свое будущее в госорганах, на работу в Нижнекамск.

«Когда вы проходите обучение, я вам рекомендую проходить достойную практику. Начиная прям с первого курса надо приходить, получать опыт с наставниками. И я искренне хочу пригласить, пользуясь случаем, на практику в Нижнекамск. Я лично прослежу, чтобы вы получили хорошие знания», – обратился к студентам мэр города.

Осваивайте искусственный интеллект

Важной частью современного мира уже стал искусственный интеллект. Госслужба в этом смысле не исключение.

«Сегодня работать без искусственного интеллекта точно нельзя. Это уже несовременно, это уже не в тренде, это уже неэффективно, потому что ИИ сейчас везде, во всех сферах жизнедеятельности», – подчеркнул Беляев.

Татарстан идет в ногу со временем. Для госслужащих создан специальный ИИ-агент «Госпромпт», который уже активно применяется в работе.

«Система в Татарстане работает, обучение проходит постоянно. В том числе те, кто прошел обучение, – начальники отделов министерств – дальше уже свои знания передают своим коллегам в наших государственных органах», – добавил Александр Белов.

Поэтому владение этими технологиями станет большим преимуществом при работе на госслужбе.

Соцсети стали одним из главных каналов связи и общения с жителями, особенно с молодежью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Личный бренд – важный инструмент для обратной связи от населения

Большим преимуществом для любого госслужащего может стать личный бренд, развитый через соцсети.

«Развивать соцсети очень важно. Именно личный пример многих мотивирует к каким-то полезным, интересным действиям и решениям», – сказал министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Личный бренд будет полезным и уже на высоком посту.

«Работу мэра сегодня невозможно представить без соцсетей. Во-первых, это информирование, оперативность, получение обратной связи. Даже сейчас в телефоне я нахожусь на связи с нашими жителями. Ну и, конечно, при сегодняшней обстановке – это и эффективная работа, связанная с чрезвычайными ситуациями и другими вопросами. Поэтому в работе государственной муниципальной службы соцсети – это не какая-то прихоть или желание, это необходимость и наша обязанность», – добавил Радмир Беляев.

Соцсети стали одним из главных каналов связи и общения с жителями, особенно с молодежью.

«Мы должны понимать, где самый близкий канал связи с аудиторией. Сегодня это соцсети. Многие министры и руководители республики ведут свои каналы в различных соцсетях, где понятным языком доносят необходимую информацию», – подчеркнул руководитель Департамента госслужбы и кадров при Раисе РТ Александр Белов.