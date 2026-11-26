Фото со страницы Гульназ Сираевой в одной из социальных сетей

Певица Гульназ Сираева показала совместную фотографию с мужем – ведущим Ильгизом Исламгараевым, сделанную девять лет назад. Артистка опубликовала снимок на свой странице в социальной сети по случаю дня рождения супруга, на это обратило внимание издание «Интертат».

«На этом фото тебе всего 25 лет. А сегодня тебе уже 34. Дорогой, с днем рождения. Вперед! К общим целям», – поздравила мужа Гульназ.

«Сначала я переживала. Это связано с нашим менталитетом. Принято, что мужчина должен быть старше женщины. Я давно знакома с Ильгизом, с 2016 года. <...> Я приглашала его на концерты ведущим. Мы с ним два-три года дружили. Потом он предложил встречаться, я была шокирована, но он был серьезен. Я ему сказала: „Как ты это представляешь? Я же тебя старше на десять лет“. „Ну, это нормально“, – ответил он, подчеркнув серьезность своих намерений. Кажется, между ними пробежала какая-то искра», – излагала певица историю своей любви.