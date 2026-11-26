Данир Сабиров в 2020 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Юморист и певец Данир Сабиров рассказал в социальных сетях об интересном случае, произошедшем с ним после концерта в Башкортостане. Об этом сообщает издание «Интертат».

Данир рассказал, что на концерте в райцентре Стерлибашево одна зрительница подарила ему цветы, а затем после концерта подошла к нему у служебного входа и попросила подбросить ее и ее сына до их деревни. Любовь этой женщины к творчеству артиста оказалась настолько сильной, что она приехала на концерт на попутных машинах и надеялась на аналогичное развитие событий по пути обратно.

«Сначала она даже не узнала меня и, видимо, приняла за зрителя. А когда поняла, кто я, очень удивилась и обрадовалась! Оказалось, их деревня как раз по пути в сторону Стерлитамака, и я с удовольствием довез их. Представляете, люди приехали на концерт на попутках, а обратно надеялись, что кто-нибудь поможет добраться домой. И этим попутчиком оказался я!» – подчеркнул певец.