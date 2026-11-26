Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о негативном влиянии TikTok на молодое поколение. Об этом он сказал на встрече с молодыми специалистами в сфере искусственного интеллекта после конференции AI Journey в Москве.

«Вот TikTok – это страшная вещь, которая убивает мозг человека, особенно молодого человека», – приводит слова Токаева РИА Новости.

Он также обратил внимание на необходимость обучать жителей сельской местности полезному использованию интернета. По словам Президента Казахстана, при наличии доступа к сети смартфон может стать инструментом для заработка независимо от места проживания.

«Только надо научить людей. И тогда они станут абсолютно способными, не зависящими от воли правительства людьми, которые законным образом зарабатывают себе деньги. Это крайне важно… Это я называю народной цифровой экономикой», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.