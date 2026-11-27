Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в разговоре с RT рассказала, что единого графика обследования сердца для всех не существует и здоровому человеку без жалоб достаточно ежегодного обследования при диспансеризации.

«Если изменений не выявлено, то ежегодно, начиная с 35 лет. Также врачи назначают проверку уровня холестерина и измеряют артериальное давление при каждом плановом осмотре», – отметила Демьяновская.

Наблюдаться чаще чем раз в год нужно при наличии высокого давления, диабета, повышенного холестерина или вредных привычек, обратила внимание врач.

«У человека с уже известным заболеванием сердца график обследований индивидуален: его определяет врач. После инфаркта или при сердечной недостаточности эхокардиография и лабораторные анализы могут делаться раз в несколько месяцев, а при стабильном состоянии – раз в год», – добавила эксперт.

Отдельно врач выделила спортсменов и людей, чья работа требует выносливости сердца. По международным документам, им требуется делать ЭКГ при допуске к работе, а затем, в зависимости от возраста и нагрузок, повторять один либо два раза в год.

«Обоснованный контроль состояния сердца под руководством врача остается надежным способом сохранить здоровье», – заключила Демьяновская.