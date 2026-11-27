В мессенджере МАКС заработал чат-бот «Итоги года с В. Путиным». Отправить обращение в видеоформате или текстом могут граждане России любого возраста и из любого региона. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Сбор вопросов проходит в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» – совмещенного формата прямой линии и большой пресс-конференции. Прием обращений стартовал сегодня в 00:00 по московскому времени и продлится до окончания программы 10 декабря.

Чтобы направить вопрос главе государства через МАКС, нужно открыть чат-бот «Итоги года с В. Путиным», нажать кнопку «Начать», поделиться номером телефона для обратной связи, указать ФИО, населенный пункт, возраст и адрес электронной почты, а затем загрузить видеообращение или отправить текстовый вопрос. Вопрос поступит в редакцию программы, которая сможет связаться с автором по указанному номеру или почте.

Ссылка на онлайн-трансляцию пресс-конференции и ключевые комментарии президента будут опубликованы в канале «Кремль. Новости» в МАКС.