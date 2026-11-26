Фото: okn.tatarstan.ru

В Казани отреставрируют административное здание конца XIX – начала XX века, расположенное на улице 25-го Октября. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия одобрил научно-проектную документацию на проведение работ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Двухэтажное здание построили на рубеже XIX–XX веков по проекту архитектора Казанского порохового завода Ивана Котелова. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Историческое строение приобрел казанский инвестор по программе «1 рубль за объект».

В ходе исследований специалисты установили, что изначально фасад здания имел кирпичный цвет. За более чем сто лет его неоднократно перекрашивали: в разные периоды он был охристым, терракотовым, светлым и белым. После реставрации зданию вернут первоначальный облик.

Фото: okn.tatarstan.ru

В план работ входят очистка фасадов от поздних слоев краски и штукатурки, установка деревянных окон и дверей, восстановление входной группы, ремонт кровли и реставрация интерьеров. Также приведут в порядок лестницы, полы и деревянные перекрытия, обновят инженерные коммуникации и благоустроят территорию.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин отметил, что при восстановлении исторических зданий важно проводить комплексные исследования и соблюдать профессиональный подход.

«Адмиралтейская слобода – это территория, где каждый объект культурного наследия на вес золота. Их не так много, и потерять их легко, а вернуть невозможно. Поэтому мы требуем от инвестора не формального подхода, а профессионального: сначала комплексные научные исследования, потом реставрационные работы. Этот проект – пример именно такого подхода», – заявил Гущин.