Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе пенсионных накоплений граждан, сформированных до 2014 года, в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что изменения не затронут страховые пенсии, порядок учета пенсионных коэффициентов и трудового стажа. Уже назначенные накопительные пенсии продолжат выплачивать на прежних условиях.

Как ранее сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем телеграм-канале, перевод средств в ПДС позволит гражданам выбирать разные инвестиционные стратегии с учетом рисков и возможной доходности. При этом вложения останутся под контролем Банка России.

Получить деньги можно будет по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин либо через 15 лет после вступления в программу. Предусмотрены пожизненные и срочные выплаты, а при небольшой сумме накоплений – единовременная выплата. В отдельных случаях, например при необходимости дорогостоящего лечения или потере кормильца, средства разрешат забрать досрочно.

Участники ПДС также смогут пополнять счет собственными взносами, получать государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год и пользоваться налоговыми вычетами. Накопления будут застрахованы, их можно будет передать по наследству.

Средства пенсионных накоплений, которые сейчас находятся в ведении Социального фонда России, передадут негосударственному пенсионному фонду. Правительство должно определить его до 14 января 2027 года.

Граждане смогут перейти в другой НПФ с 1 апреля 2027 года по 31 марта 2029 года. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 апреля 2027 года.