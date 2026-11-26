ИИ-помощник Сбера «Гигачат» на прямой линии Президента России Владимира Путина в 2027 году значительно улучшит свои возможности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет никаких сомнений, что если в этот год он сделал такой рывок, то он кратный больше рывок сделает за следующий год», – сказал Песков, отвечая на вопрос о работе нейросети при сборе и анализе обращений граждан к Президенту.

26 ноября Владимиру Путину представили обновленного оператора на базе «Гигачата», который будет использоваться для обработки обращений граждан в рамках прямой линии.

В этом году совмещенные прямая линия и большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина состоятся 10 декабря, мероприятие начнется в 12 часов по московскому времени. Прием вопросов от россиян продлится до завершения программы.