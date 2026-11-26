Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В ИТ-парке имени Башира Рамеева стартовала премия «Герои Нашего Времени». Награды сегодня получат 80 жителей Татарстана, совершивших героические поступки, а также организации, оказывающие помощь участникам СВО и жителям новых регионов.

Премия включает четыре номинации: «Юный Герой», «Герой Нашего Времени», «Трудовая доблесть» и «Помощь фронту». В первых двух отметят детей и взрослых, совершивших героические поступки, в третьей – жителей республики за вклад в развитие промышленности, в четвертой – организации, учебные заведения, органы власти и волонтеров, участвующих в сборе и отправке гуманитарной помощи.

Премию «Герои Нашего Времени» проводят в Татарстане с 2016 года. В этом году она состоится в одиннадцатый раз. За все время организаторы получили более 1,8 тыс. заявок и вручили 358 нагрудных знаков.