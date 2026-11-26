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Данные цифрового счета защищены от потери благодаря многократному резервированию на разных носителях. Об этом в эфире подкаста «Куда смотрит ЦБ?» сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.

По ее словам, даже выход из строя отдельного сервера, провода или другого элемента системы не приведет к утрате информации, поскольку она хранится в нескольких резервных копиях.

Кроме того, потеря ключа доступа к цифровому рублю не означает утрату средств или самого счета.

«Вы все равно сможете получить доступ к счету, когда вы придете в банк и себя идентифицируете. <…> Но не наоборот», – заключила Кахруманова.