Победителей ежегодного конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» наградили сегодня в Казанской Ратуше. За стабильно высокие показатели качества продукции и услуг шесть организаций удостоены высшей награды конкурса – приза «Лидер качества Татарстана»: Награды вручил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В этом году в конкурсе приняли участие 215 товаропроизводителей, представивших 358 наименований продукции и услуг. Наравне с промышленными гигантами – предприятиями нефтехимии и машиностроения – высокую активность проявил малый и средний бизнес, а также учреждения здравоохранения, образования и сферы услуг.

«Итоги года наглядно показывают: несмотря на внешнее давление, предприятия республики успешно адаптировались к новым условиям, освоили импортонезависимые технологии и расширили ассортимент продукции», – сказал Песошин.

Решением оргкомитета в этом году утверждены 156 лауреатов, а также 139 дипломантов первой и 27 дипломантов второй степени. 10 экспертных комиссий оценивали не только саму продукцию, но и деятельность компаний в целом, в том числе экологическую политику, энергосбережение и охрану труда.

«Татарстан традиционно занимает лидирующие позиции среди регионов России по активности в программе „100 лучших товаров России“. В 2026 году на федеральный этап от республики было заявлено рекордное за всю историю конкурса количество продукции – 235 наименований от 150 предприятий. Из них 93 стали лауреатами, а 142 – дипломантами всероссийского уровня», – сказал Песошин.

Он заметил, что особой гордостью стали высшие федеральные награды. Приз «Инновация-2026» завоевал Центр автоматизированных систем управления технологическими процессами ООО «Процессинговый центр», приз «С заботой о детстве» – АО «Сетевая компания» и специальный приз «Качество с историей» – Казанский государственный казенный пороховой завод.

Премьер-министр РТ поблагодарил организаторов конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и поздравил победителей.

«Ваши награды – это заслуга многотысячных трудовых коллективов, инженеров, технологов и рабочих. Республика гордится вашими успехами!» – подчеркнул он.

Обладателями приза «Лидер качества Татарстана» за стабильно высокие показатели качества продукции и услуг стали АО «ТАИФ НК», ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», ООО «Тепличный комбинат «Майский» им.И.Г.Ганиева, КИП «Мастер», Альметьевская районная многопрофильная больница, а также мастер народных и художественных промыслов Наталья Печерская.

Конкурс «Лучшие товары и услуги РТ» проводится с 2003 года. Его основная цель заключается в поддержке республиканских товаропроизводителей и стимулирование производства высококачественных товаров и услуг, способствующих развитию промышленного и предпринимательского потенциала Татарстана.

В этом году конкурс проходил по шести номинациям: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения», «Услуги производственно технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов».