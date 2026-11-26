Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В ИТ-парке имени Башира Рамеева стартовала премия «Герои Нашего Времени». Награды сегодня получили 80 жителей Татарстана, которые совершили героические поступки, а также организации, оказывающие помощь участникам СВО и жителям новых регионов.

«Сегодня в этом зале собрались представители всех муниципалитетов Республики всех возрастов – от школьников до опытных наставников. История нашей республики – богатый пример мужества и самоотверженности. Мы бережно храним память о наших фронтовиках, о наших победах, о наших тружениках тыла. Их стойкость, преданность Родине и верность своему долгу остаются нравственным ориентиром для новых поколений и придают нам уверенность, что правда и победа всегда на нашей стороне», – рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», Председателя Госсовета РТ Фарид Абдулганиев.

По его словам, на страницах истории республики появляются имена новых героев, которые постоянно оказывают помощь близким людям, незнакомым людям, нашим военнослужащим и их семьям.

«Особенно интересна номинация юных героев. Ваши поступки вызывают искреннее уважение и очень важно, что в столь юном возрасте вы уже показали, насколько важны решительность, ответственность и проявление заботы о других. Уверен, что эти истории станут примером для ваших сверстников», – добавил он.

Премия состоит из четырех категорий: «Юный Герой», «Герой Нашего Времени», «Трудовая доблесть» и «Помощь фронту». В первых двух наградят детей и взрослых за проявленное мужество и героические поступки, в третьей – жителей республики за значимый вклад в развитие промышленности, а в четвертой – организации, учебные заведения, государственные органы и волонтеров, которые занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов.

Через несколько минут на сцену поднялся один из юных героев – 12-летний Назар Уткин из Набережных Челнов. 23 июля он спас девочку, которая начала тонуть во время купания в пруду в селе Большой Шурняк Елабужского района. Услышав крики о помощи, Назар подплыл к ней на плоту, помог удержаться на воде и добраться до берега.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Премия проводится при поддержке Правительства нашей Республики и Раиса РТ Рустама Минниханова. Примеры, прозвучавшие сегодня на церемонии награждения – это яркие истории людей, которые своими поступками и решительностью показывают молодежи, детям и подросткам, каким нужно быть в жизни. Я с особым чувством смотрел на маленьких ребят, которым вручали награды в первой части церемонии. Действительно, когда есть такие дети и подростки, готовые прийти на помощь, не спрашивая разрешений и советов – значит, мы движемся в правильном направлении», – сказал Министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

Он наградил троих сотрудников Госавтоинспекции Набережных Челнов за спасение 8 человек во время пожара. В Июне этого года инспекторы: Алексей Сабиров, Максим Даянов и Ильгиз Шамсутдинов услышали хлопок со стороны одного из домов 11-го комплекса. Полицейские сразу направились туда, двое из них поднялись на второй этаж горящего дома. Один из сотрудников на руках вынес женщину из горящей квартиры. Его коллеги с большим трудом разблокировали входную дверь соседней квартиры и вывели жильцов на улицу.

В итоге инспекторы помогли выбраться из здания восьми жильцам: семерым взрослым и маленькому ребенку. Алексей Сабиров во время спасения получил острое отравление продуктами горения и был доставлен в городскую больницу.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Организатором Премии выступает Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, регионального отделения «Единой России» и Госсовета РТ.

Премию «Герои Нашего Времени» проводят в Татарстане с 2016 года. В этом году она состоится в одиннадцатый раз. За все время организаторы получили более 1,8 тыс. заявок и вручили 358 нагрудных знаков.