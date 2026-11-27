Отца шестерых детей, задолжавшего по алиментам 3 млн рублей, нашли. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ.

Согласно данным ведомства, приставы разыскивали мужчину в Тетюшском районе Татарстана. Нерадивый отец ни разу не перечислил детям алименты, и к октябрю 2026 года его долг превысил три миллиона рублей. При этом мужчина сменил место жительство, по адресу регистрации не появлялся и скрывал свое местонахождение.

Обнаружить алиментщика удалось в Чувашии. Мужчина попал в поле зрения полиции при оформлении материалов по факту побоев. Теперь работу по взысканию задолженности с многодетного отца продолжат приставы Чувашской Республики.