Татарстанца, задолжавшего шестерым детям 3 млн рублей, нашли в Чувашии
Отца шестерых детей, задолжавшего по алиментам 3 млн рублей, нашли. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ.
Согласно данным ведомства, приставы разыскивали мужчину в Тетюшском районе Татарстана. Нерадивый отец ни разу не перечислил детям алименты, и к октябрю 2026 года его долг превысил три миллиона рублей. При этом мужчина сменил место жительство, по адресу регистрации не появлялся и скрывал свое местонахождение.
Обнаружить алиментщика удалось в Чувашии. Мужчина попал в поле зрения полиции при оформлении материалов по факту побоев. Теперь работу по взысканию задолженности с многодетного отца продолжат приставы Чувашской Республики.