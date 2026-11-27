«Зенит-Казань» проведет выездной матч 10-го тура чемпионата России. Соперником казанцев станет столичный МГТУ. Игра пройдет на площадке спортивного комплекса МГТУ в Москве, начало — в 18:00 по московскому времени.

К очной встрече команды подходят в разном статусе. «Зенит-Казань» продолжает борьбу за лидерство в верхней части таблицы. После девяти туров мужской Суперлиги «Зенит-Казань» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков (6 побед и 3 поражения, соотношение партий — 21:10).

Московский МГТУ замыкает турнирную таблицу, имея в активе лишь одну победу в девяти сыгранных турах. При этом свой первый успех в текущем розыгрыше Суперлиги столичный коллектив отпраздновал как раз в предыдущем матче, обыграв на своей площадке уфимское «Динамо-Урал» со счетом 3:1. Главным героем той встречи стал доигровщик москвичей Андрей Котов, набравший 25 очков (71% реализации атак).