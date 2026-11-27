Фото: пресс-служба ЦУМа

Муслюмовский район представят в казанском ЦУМе 27 ноября. Презентация пройдет в рамках Дней культуры муниципальных образований Татарстана и объединит выставки, мастер-классы, туристические проекты и концертную программу, сообщает пресс-служба ЦУМа.

Гости смогут познакомиться с историей и традициями района, увидеть татарское подворье и посетить ярмарочную площадь. Также организаторы представят новые туристические локации, в том числе глэмпинг «Муслюмовские дачи», туристические маршруты и проект «Нурлы Ислам».

Выставочные площадки откроются в 14:45 на цокольном этаже ЦУМа. С 15:15 начнут работать творческие выставки, а с 15:30 – мастер-классы и детская площадка. В 15:45 запланирована презентация туристических проектов и заседание мусульманского землячества. Завершит программу концерт, который пройдет с 16:00 до 17:30.

Площадки будут работать с 12:00 до 17:30. Вход свободный.