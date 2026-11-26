Миллион рублей в качестве компенсации морального вреда выплатили жительнице Татарстана, чей сын погиб на железнодорожных путях. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Происшествие случилось в мае 2026 года на перегоне станций Сосновка – Кизнер. Подросток коснулся проводов контактной электрической сети рыболовной удочкой. Паренька ударило током, он скончался.

Татарский транспортный прокурор обратился в суд с иском о возмещении причиненного морального вреда. Во время судебного разбирательства между матерью погибшего подростка и ОАО «РЖД» заключено мировое соглашение о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Денежные средства выплачены.