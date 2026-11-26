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В Сочи на стадионе «Большой» прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Сочи» принимал «Нефтехимик».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей.

В составе «Сочи» шайбы на свой счет записали Илья Федотов, Матвей Гуськов, Денис Венгрыжановский и Кэмерон Ли.

У «Нефтехимика» голы забили Александр Петунин, Севастьян Соколов, Максим Федотов, Иван Николишин и Тимур Кол, оформивший победную шайбу в овертайме.

В следующем матче «Сочи» 28 ноября примет на своем льду «Шанхайских Драконов».

«Нефтехимик» 29 ноября сыграет в Нижнекамске с «Барысом».