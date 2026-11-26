Фото: соц сети спортсменки

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина впервые вышла на связь после пожара в своей квартире.

Спортсменка опубликовала видео из больничной палаты, на котором показала доску с пожеланиями от близких.

«Выхожу на связь. Смотрите, что у меня висит на стене. Мне привезли вот такую доску, на которой все те, кто меня поддерживает, написали свои пожелания. У нас тут такие сосисочки висят, шарики, сердечки. Вот еще подарочки у меня есть, цветочки. Я ем очень много фруктов, у меня никогда не было такой жажды есть фрукты, представляете? Читаю книжечку. В общем потихонечку иду на поправку, друзья», — сказала Шурочкина на видео.

Инцидент произошел вечером 8 ноября, когда Шурочкина пыталась зажечь биокамин в своей квартире.

Возгорание случилось из-за резкой вспышки паров биотоплива. Выбежавшую на лестничную клетку с криками о помощи спортсменку спасли соседи.

Сообщалось, что Шурочкина была госпитализирована с серьезными ожогами и находится в тяжелом состоянии.

18 ноября спортсменка была переведена из реанимации в обычную палату. На этой неделе стало известно, что ей предстоит операция.