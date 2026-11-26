Раис РТ Рустам Минниханов подписал закон о бюджете республики на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ опубликован на официальном сайте Раиса Республики Татарстан.

Доходы на 2027 год утверждены в сумме 603,6 млрд рублей, расходы – 612,1 млрд рублей, дефицит запланирован на уровне 8,49 млрд рублей.

На 2028 год доходы ожидаются в размере 627,15 млрд рублей, расходы – 636,51 млрд, дефицит – 9,36 млрд. На 2029 год запланированы доходы в 652,53 млрд рублей, расходы – 655,99 млрд, дефицит – 3,46 млрд рублей.

Подробнее о том, как изменились параметры бюджета и на что направят деньги читайте в материале «Татар-информа» – Госсовет РТ принял бюджет Татарстана – 2027: сколько и на что направят.