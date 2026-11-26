Мелкие денежные купюры, как правило, содержат больше бактерий, чем банкноты крупного номинала. Такая закономерность связана с интенсивностью использования наличных денег. Об этом сообщил микробиолог Павел Зеленихин.

«Ключевым фактором является то, насколько активно и как долго конкретная банкнота участвует в обороте. Тем не менее определенная тенденция прослеживается: чем меньше номинал купюры, тем большее в среднем число микробов обитает на ее поверхности», — объяснил специалист, его слова приводят «Челнинские известия».

Монеты в среднем оказываются менее загрязненными микроорганизмами, чем бумажные деньги. Одной из причин считаются антимикробные свойства медно-никелевых сплавов, используемых при их производстве. Однако полностью безопасными с микробиологической точки зрения металлические деньги назвать нельзя. В отличие от банкнот, они находятся в обращении значительно дольше, а со временем на их поверхности появляются царапины и скапливаются органические загрязнения.

По словам Зеленихина, некоторые бактерии, в частности кишечная палочка, могут сохраняться на денежных купюрах от нескольких дней до нескольких недель. Вирусы обычно утрачивают активность быстрее. Так, исследования коронавируса показывают, что при обычных условиях хранения наличных, например в кошельке, уже спустя два-три дня количество жизнеспособных вирусных частиц становится крайне незначительным.