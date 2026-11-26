Три колонии и СИЗО за одним забором, 30 миллиардов рублей и три года стройки — в Тукаевском районе Татарстана появится так называемая мультитюрьма. В УФСИН обещают, что это сократит расходы и число этапов, а родным и адвокатам станет проще добираться к подопечным.





Новое мультирежимное учреждение ФСИН появится в Татарстане через три года

Фото: © «Татар-информ»

Где и когда в Татарстане появится мультитюрьма?

Новое мультирежимное учреждение ФСИН, о котором было заявлено в сентябре на Совете руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ, появится в Татарстане через три года. Его планируют построить в Тукаевском районе к 2030 году. Место под него уже отведено, в течение 2027 года участок изучат специалисты, затем будет разработан проект.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСИН России по РТ, строительство начнется в 2028 году, а в сентябре 2030-го комплекс зданий должен быть сдан. Мультитюрьма, как ее уже успели прозвать в народе, рассчитана на 3 тысячи человек. Общая площадь зданий, по предварительным расчетам, составит 133,5 тысячи квадратных метров – это будут и надземные, и подземные постройки. Количество этажей в каждом здании определит будущий проект, но оно не должно быть больше трех.

На строительство мультитюрьмы будет выделено более 30 миллиардов рублей, из которых на первый год предусмотрено 10,83 миллиарда рублей, на второй – 10,27 миллиарда, на третий – 9,51 миллиарда.

Оборудование для мультитюрьмы планируют закупать отечественное. Импортное допускается лишь при наличии сертификатов соответствия национальным стандартам России и обоснования в установленном законом порядке.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСИН России по Татарстану, разместить учреждение объединенного типа именно в Тукаевском районе предложил Минстрой Татарстана. Участок под строительство в безвозмездное пользование передало Министерство земельных и имущественных отношений республики.

«Объединение разных режимов содержания и функций на одной площадке должно сократить расходы на содержание сети учреждений и упростить их управление. Также это должно уменьшить число перевозок подозреваемых, обвиняемых и осужденных между разными объектами и облегчить доступ к ним адвокатов и родственников», – объяснили в пресс-службе.

Самым крупным зданием комплекса мультитюрьмы станет колония строгого режима на 1150 мест Фото: © «Татар-информ»

Какие здания будут в мультитюрьме?

Самым крупным зданием комплекса мультитюрьмы станет колония строгого режима на 1150 мест. Там будут содержаться рецидивисты и осужденные по тяжким преступлениям.

Еще 800 мест будет в колонии общего режима – для мужчин, впервые отбывающих наказание. Также на территории комплекса появится колония-поселение на 200 мест. Участок поделят поровну на две категории осужденных – на тех, кто был судим ранее, и на тех, кто оступился впервые.

В зданиях колоний 50 мест отведут под изоляторы для нарушителей режима. На территории комплекса будет находиться и следственный изолятор на 700 мест, там будут содержать подозреваемых и обвиняемых. В нем 70 мест предусмотрят для отряда хозяйственного обслуживания – для тех, кто будет выполнять подсобные и хозяйственные работы.

Медицинскую помощь осужденным будут оказывать также на территории мультитюрьмы, в филиале медсанчасти – МСЧ-16 ФСИН России. В ней предусмотрены 100 коек.

В СИЗО будет отдельная женская часть – 150 мест для женщин и 50 мест для подростков Фото: © «Татар-информ»

Для женщин и подростков выделят отдельные места

В СИЗО будет отдельная женская часть – 150 мест для женщин и 50 мест для подростков. Сам комплекс следственного изолятора будет состоять из пяти зданий:

административное здание с блоком сборно-следственного отделения, кабинетов следователей и прокуроров, карантина и зала судебных заседаний;

режимный корпус на 280 мест;

режимный корпус на 100 мест со спецблоком на 50 мест;

режимный корпус на 200 мест, с местами для женщин и подростков;

здание хозяйственной обслуги на 70 мест с банно-прачечным блоком и пищеблоком.

Там же будут предусмотрены прогулочные дворы. Для свиданий построят отдельное здание. На одно место для краткосрочных свиданий в помещениях СИЗО, к слову, должно приходиться не менее 6 квадратных метров, в колониях общего, строгого режима и колонии-поселении – не менее 3,8 квадратного метра. Для длительных свиданий – не менее 6 квадратных метров на человека.

Жилая площадь также будет различаться в зависимости от статуса человека. На подозреваемых и обвиняемых в СИЗО положено не менее четырех квадратных метров, на осужденных в колониях и изоляторах для нарушителей режима – не менее двух квадратных метров. Для работающих осужденных, находящихся в трудовом отпуске, норма составит также не менее четырех квадратных метров.

Для осужденных в проекте заложены производственные площадки. В колонии строгого режима планируют организовать швейное производство Фото: © Сергей Красноухов / РИА Новости

В колонии строгого режима будет швейное и литейное производство

Для осужденных в проекте заложены производственные площадки. В колонии строгого режима планируют организовать швейное, литейное производство, цех металлообработки, а также производство мебели из ЛДСП.

Кроме того, там будут мастерские по ремонту одежды и обуви, склады, овощехранилище и помещения квасильно-засолочного пункта. В хозяйственно-складской зоне построят склады для личных вещей и одежды осужденных, материалов и готовой продукции, а также продуктовый склад с холодильниками.

Также предусмотрены бани с парикмахерскими, столовая, помещения для культурно-массовой работы с осужденными, спортплощадки и площадки для построения, а также территории для прогулок и места для курения.

Комплекс разделят на неохраняемую территорию и жилую режимную зону.

На неохраняемой территории разместят административное здание с двумя блоками, КПП для пропуска людей и транспорта, гостевую автопарковку, котельную, трансформаторную подстанцию и дизельную электростанцию. Здесь же предусмотрят городок специальной подготовки, спортивный корпус с тиром и городок для содержания служебных собак с кинодромом. Для транспорта и грузов между локальной и режимной зонами оборудуют шлюзы для досмотра.

Как следует из документов на сайте госзакупок, по периметру учреждения установят основное ограждение, внутреннее противопобеговое заграждение и внешнее предупредительное ограждение. Первое обозначит границу комплекса, второе затруднит побег, а третье создаст буферную зону для работы охранных систем. В режимной зоне также появятся наблюдательные вышки.

В УФСИН России по РТ «Татар-информу» рассказали, что изоляцию осужденных должны будут обеспечить интегрированные системы безопасности, у всех объектов мультитюрьмы будет высокий уровень технической укрепленности.

После того как мультитюрьма начнет работать, в Набережночелнинской агломерации планируют ликвидировать несколько учреждений УФСИН России по РТ Фото: © «Татар-информ»

Что будет с другими учреждениями и сотрудниками

После того как мультитюрьма начнет работать, в Набережночелнинской агломерации планируют ликвидировать несколько учреждений УФСИН России по РТ. Какие именно, станет известно позже.

«Расстояние от Новотроицкого сельского поселения до места строительства объекта более 5 километров. Для формирования штата на новом объекте планируется перераспределение сотрудников за счет расформирования учреждений ФСИН России. Также УФСИН России по РТ ведет работу по повышению материальной мотивации для личного состава и решает многие проблемы за счет поддержки руководства Республики Татарстан и внутренних резервов. Помимо этого, прорабатывается вопрос о строительстве жилья для сотрудников нового учреждения», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что на территории будет отдельная база тылового обеспечения. В составе комплекса предусмотрят изолированную территорию для хозяйственной базы УФСИН России по Татарстану. Ее разместят на неохраняемой территории вблизи хозяйственно-складской зоны.

Территорию огородят, а со стороны локальной зоны предусмотрят калитку для прохода людей и ворота для проезда транспорта. Здесь построят административное здание с блоком КПП для пропуска людей и транспорта с шлюзом, а также блок помещений отдела тылового обеспечения. Кроме того, на территории разместят здание гаража с помещениями для ремонта и обслуживания автотранспорта и здание объединенной пожарной части. Ее вместимость рассчитают на этапе проектирования.