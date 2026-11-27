Жители Казани планируют потратить на ноябрьских распродажах в среднем 10,4 тыс. рублей – это выше среднероссийского показателя в 8,5 тыс. рублей и больше, чем откладывают москвичи (9,2 тыс.). Такие данные приводятся в исследовании «Альфа-Денег».

Согласно статистики, в целом по стране лишь 6% опрошенных специально копят к сезону скидок. Большинство потенциальных покупателей (65%) признались, что совершают покупки спонтанно; 15% заранее определяют максимальную сумму, а 8% отслеживают цены.

В Казани 42% жителей готовы купить товары, если найдут интересные предложения. Еще 27% намерены воспользоваться скидками, но не определились с вещами. Каждый десятый (10%) заранее составил список. При этом 22% горожан ничего покупать не планируют.

Среди того, что казанцы присматривают на распродажах, лидируют одежда и обувь (54%). На втором месте – мебель и товары для дома (22%), на третьем – детские товары и игрушки (9%). Бытовую технику выбрали 7%, электронику – 5%.

По способам оплаты 54% участников исследования по России предпочитают собственные средства, почти половина допускает заемные. Самый востребованный инструмент – рассрочка (24%). Кредитную карту готовы использовать 13%, занять у близких – 7%, оформить микрозайм – 2%.

Отсутствие привычки копить не означает отказа от отложенных покупок: 41% россиян хотя бы раз переносили приобретение дорогого товара до масштабной распродажи, из них 23% поступают так регулярно.