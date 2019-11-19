Елабужская «Спасская ярмарка» признана победителем Russian Event Awards-2019

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). «Спасская ярмарка», которая проводится на территории Елабуги уже в течение 12 лет, признана лучшим туристическим событием по популяризации народных традиций. Об этом пишет газета «Новая Кама».



В Самаре состоялось подведение итогов конкурса VIII Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019. Всего на конкурс было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны.



На протяжении четырех лет Елабужский государственный музей-заповедник подавал на конкурс проект Всероссийская Спасская ярмарка в Елабуге – на этот раз событие одержало победу, взяв гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».





«Это настоящий прорыв для Елабуги, в которой ярмарка проходит уже 12 лет», – отметили организаторы.



Всероссийская Спасская ярмарка уже давно стала событийным брендом Татарстана. В ней приняли участие свыше полутысячи мастеров декоративно-прикладного искусства, представителей народных художественных промыслов и народных умельцев из сорока городов и населенных пунктов Литвы, Белоруссии, Казахстана и России.



В текущем году за три дня ее посетили около 200 тысяч человек.

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