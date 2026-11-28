Вниманию читателей «Татар-информа» – юморески и карикатуры из ноябрьского номера легендарного сатирического журнала «Чаян».





Леонид СОКОЛОВ

НАДО ЛИ…

– приветствовать того, кто и так с приветом?

– делать подарок тому, кто далеко не подарок?

– идти на работу, если работа не идёт?

– хватать звёзды с неба, если и так всё схвачено?

– вызывать мастера, если тот вызывает удивление?

– идти в ногу со временем, если в ногах правды нет?

– иметь голову, если за тебя думает начальник?

– зреть в корень, если это корень зла?

– догонять Америку, если она и так никуда от нас не убегает?

● ● ●

Налоговый инспектор спрашивает чиновника:

– Вы уверены, что виллу, пять «Мерседесов» и шесть квартир в центре вы купили на честно заработанные деньги?

– А на какие ещё?

– Мне кажется, что всё это куплено на народные деньги!

– Да вы что?! Откуда у народа такие деньги?

● ● ●

– Знаете, почему её парня как ветром сдуло?

– Почему?

– Потому что у неё ветер в голове!

● ● ●

Утром принцессу на горошине спрашивают:

– Сударыня, как вам спалось?

– Ужасно! Всё началось с того, что я съела горошину...

● ● ●

Некоторые ошибочно полагают, что белое вино надо пить с рыбой. Это неправильно! Люди не должны пить с рыбами.

● ● ●

– Бабуля, зачем же вы перевели все свои деньги мошенникам?

– Мошенники гораздо честнее моих наследников.

● ● ●

Есть такой возраст, когда в Деда Мороза уже не веришь, а в то, что однажды ты разбогатеешь, ещё верить хочется.

Дмитрий ФИЛИППОВ-ЮДИН

ПРОВЕРЕННОЕ СРЕДСТВО

Потапкина достали тараканы. В своей холостяцкой квартирке он вёл с ними беспрерывную войну. Как выпьет, так и принимается наносить по ним точечные удары тем, что под руку подвернётся… Ввязываясь в тараканью войну, он и не предполагал, что противник так увёртлив и быстр – хоть в цирке выступай! А результат? Два-три лежащих тельца… Остальные, затаившись, попрятались по углам и нагло усмехались в усы.

Конечно, можно было пригласить специалиста с ядами и брызгалкой. Но тому подавай деньги и пространство, а у Потапкина на банковской карте – недостаток средств, а в квартире – залежи старых газет, пустых бутылок, потрёпанной одежды и сношенной обуви с детства до старости.

Так бы и продолжался этот бесконечный конфликт, если бы не соседская старушка, подсказавшая проверенное народное средство.

– Налей-ка, сынок, в стакан пиво, – научила она. – Помажь края изнутри подсолнечным маслом, замотай снаружи бумагой и на ночь выставь под батарею, у плинтуса…

Потапкин так и сделал, хотя мало надеялся на успех бабушкиного чудо-оружия.

Рано утром, к своему изумлению, он обнаружил у плинтуса целое кладбище из тараканьих тел. Ему представилась эпическая картинка: насекомые спешат, толкаясь, со всех сторон к пиву, как алкаши с похмелья, не подозревая о коварной ловушке. Слышны возмущённые крики: «Куда лезешь!», «Я раньше занимал!», «Попробовал и хватит! Дай другим попробовать!». А теперь безмолвно лежат и не могут шелохнуться. То ли померли, то ли пребывают в состоянии алкогольного опьянения.

«Вот ведь помогло! – думал Потапкин, потрясённый увиденным. – А сколько их ещё не пришло? Они что, за здоровый образ жизни? Ежедневно десять тысяч шагов под кроватью и на кухонном столе... Ни капли в рот… Заботятся о своём тараканьем здоровье…»

Внезапно его озарила мысль.

– Получается, что я типа естественный отбор произвёл? Алкашей вывел, а трезвенников оставил. Так теперь же их будет больше!

Потапкин задумался, примеряя тараканью судьбу на себя. Наконец, достал из-под кровати бутылки с недопитым вином и пивом и решительно вылил остатки в унитаз.

– Всё! Бросаю пить! Не то превращусь в этих – он посмотрел на усопших насекомых – домашних животных...

И на его лице появилась улыбка. Первая за много дней.