Data-центры, андроиды и «практическое понимание китайской модели цифровой трансформации»

В первый день своего визита в один из главных IT-хабов Китая – город Шэньчжэнь – Раис Татарстана посетил выставку China Hi-Tech Fair, встретился с руководством компаний Taikai Electric Group и Baidu Intelligent Cloud, а также с генеральным секретарем Шэньчжэньской ассоциации индустрии искусственного интеллекта и мэром Шэньчжэня.

Сегодняшняя программа началась с посещения компании SenseTime, одного из мировых лидеров в области разработок на основе искусственного интеллекта. Кроме того, эта компания располагает крупными центрами обработки данных и готова предоставлять вычислительные ресурсы. Технологии и программное обеспечение SenseTime применяются в самых разных сферах - интеллектуальных городских системах, автопилотах и интеллектуальных салонах автомобилей, финансовом секторе, здравоохранении, ритейле и др.

После посещения компании Рустам Минниханов встретился с участниками практико-ориентированной программы обучения, подготовленной Ассоциацией инновационных регионов России. Программа призвана сформировать «практическое понимание китайской модели цифровой трансформации государственного управления» у тех, кто отвечает в регионах за цифровизацию.

Следующей точкой визита стала компания UBtech Robotics, которая разрабатывает и производит гуманоидных роботов и всю соответствующую начинку и инфраструктуру - механические компоненты, сервоприводы, ПО, искусственный интеллект, системы управления движением и взаимодействия между роботами, компьютерное зрение. Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, в 2020 году изделия UBtech помогали медикам Шэньчжэня, лечившим пациентов с коронавирусом. А два года назад производитель выпустил мобильного робота, излучающего ультрафиолетовые лучи для дезинфекции.

Видео: пресс-служба Раиса Татарстана

Делегации из Татарстана показали различные модификации роботов-«гуманоидов» как промышленного, так и бытового назначения. Один из них способен, например, самостоятельно поменять разрядившуюся батарею, другие «заточены» под домашнюю уборку. А «ультрабионические» роботы максимально похожи на человека, как внешне, так и моторикой.

Кузница китайских (и не только) инженеров

Затем Раис Татарстана приехал в Шэньчжэньский политехнический университет (SZPU) - государственный вуз, делающий упор на подготовку специалистов с прикладным инженерным образованием. Университет, в котором обучаются более 30 тысяч студентов-очников, наладил тесное сотрудничество с промышленными и технологическими компаниями, создав 17 совместных отраслевых образовательных подразделений. Такой практико-ориентированный опыт, безусловно, интересен Татарстану с его развитой системой высшего образования и разнообразной промышленностью.

После экскурсии по вузу состоялось подписание соглашения между Университетом Иннополис и SZPU. Минниханов предложил начать практическую часть сотрудничества с практикума по компьютерной инфраструктуре и проектированию микросхем, а кроме того, организовать короткие стажировки преподавателей и аспирантов и академический обмен студентами.

Позже Раис РТ посетил компанию TCL CSOT, которая производит дисплеи для телевизоров, смартфонов, планшетов, ноутбуков и автосистем. Компания на практике реализовала «технологический суверенитет» в своей сфере, создав собственные, не зависящие от импорта 29 научно-исследовательских центров и 18 производственных площадок. Минниханов предложил руководству компании сотрудничество с ОЭЗ «Иннополис» - как с перспективой создания совместного центра с исследовательской лабораторией, так и с прицелом на локализацию промышленного производства.

«Татарстан заинтересован в долгосрочном партнерстве, которое предусматривает не только размещение производств, но и развитие совместных технологий и инженерных компетенций. Мы готовы обеспечить всестороннее сопровождение проектов», - заверил он.

На этом насыщенная двухдневная программа рабочей поездки в Раиса в КНР завершилась.

Интересно, что накануне Генеральное консульство Китая в Казани опубликовало в мессенджерах пост с заголовком «Приехал - значит, стал шэньчжэньцем!».

В нем говорится: «Шэньчжэнь за неполные 50 лет превратился из небольшого рыбацкого поселка в международный мегаполис благодаря открытости, инновациям и сотрудничеству. Недавно город успешно принял почетных гостей - участников АТЭС, в том числе Президента Российской Федерации Владимира Путина, а сегодня (т.е. вчера, - прим. Т-и) Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов также прибыл в город. <...> Как в Китае часто говорят: «Приехал - значит, стал шэньчжэньцем». Шэньчжэнь с распростертыми объятиями принимает всех, кто стремится к успеху, объединяет таланты мирового уровня из более чем ста стран и регионов и служит благодатной почвой для взаимовыгодного сотрудничества Китая с зарубежными партнерами».

Фотографии: пресс-служба Раиса Татарстана