Участники Движения Первых Бишевской школы Апастовского района провели для воспитанников детского сада «Ләйсән» творческий мастер-класс по изготовлению брошей в цветах флага Татарстана.

Встреча прошла в рамках проекта «Пилотные детские сады». Старшеклассники помогли малышам сделать памятные сувениры, а также рассказали им об истории и значении государственных символов республики.

Участники Движения Первых регулярно проводят мероприятия для воспитанников детского сада. Такие встречи помогают детям узнавать больше о родном крае и его символах.

День Государственного флага Республики Татарстан отмечается 29 ноября. В этот день в 1991 году Верховный Совет республики утвердил современный флаг. Его автор – народный художник Татарстана Тавиль Хазиахметов. Зеленый цвет символизирует жизнь и обновление, белый – чистоту, красный – силу и энергию.