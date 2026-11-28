Певец Ильсур Шарипжанов записал песню «Балан» из репертуара Хании Фархи. Автором слов композиции стал Марат Кабиров, музыку написал Ризван Хакимов. Отрывком новой песни поделилась супруга артиста Гульназ Шарипжанова на своей странице в социальных сетях.

«Вам понравилась песня Ильсура… Или сам Ильсур? Молодые красивые девушки уже начали ему писать», – пошутила она.

Подписчики пары тепло приняли новую работу певца. В комментариях они отметили, что композиция трогает до слез, похвалили исполнение и пожелали артисту успехов.

«Без слез слушать невозможно. Очень хотелось бы отправить эту песню маме», «И песня, и исполнитель замечательные», «Отличная песня, прекрасное исполнение», «Сынок, твой голос проникает прямо в сердце. Больших успехов, здоровья тебе», – написали пользователи.

Одна из подписчиц также рассказала, что услышала песню по радио, но не сразу узнала исполнителя. Чтобы выяснить, кто поет, ей пришлось воспользоваться приложением. Она добавила, что все песни Ильсура хороши, но эта особенно удалась.

Впервые композиция прозвучит на концерте «Әниләр һәм бәбиләр» («Мамы и малыши»).